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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Баял Салл 10
Монне-Паке 39
Баэбек 77
3:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Базель
Базель
Самуэль 44
Янко 56
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 21:00 МСК
18.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
26
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
10'
10'
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
10
Коад
Рено Коад
90
6
Клеман
Жереми Клеман
67
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
13
Табану
Франк Табану
90
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
39'
39'
76
9
Ру
Нолан Ру
72
4
Таннан
Уссама Таннан
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
20
Бризон
Жонатан Бризон
32
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
11
Эйссерик
Валентин Эйссерик
5
Пажо
Венсан Пажо
21
Амума
Ромен Амума
7
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
77'
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
44'
44'
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
24
Штеффен
Ренато Штеффен
65
21
Янко
Марк Янко
56'
56'
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
89
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
3
Траоре
Адама Траоре
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
77
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
39
Калла
Давиде Калла
15
Франссон
Александер Франссон