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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Льоренте 35
Льоренте 49
Гамейро 72
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 21:00 МСК
18.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
31
Сорья
Давид Сорья
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
73
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
69
20
Витоло
Витоло
90
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
35'
49'
35', 49'
57
Запасные
1
Серхио Рико
Серхио Рико
3
Рами
Адиль Рами
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
8
Иборра
Висенте Иборра
9
Гамейро
Кевин Гамейро
72'
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
30
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос
Мольде
мин
1
Хорват
Этан Хорват
90
25
Форрен
Вегар Форрен
90
5
Тойвио
Йоона Тойвио
90
15
Фло
Пер Эгиль Фло
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
6
Хестад
Даниэль Берг Хестад
90
17
Аурснес
Фредрик Аурснес
80
9
Мострем
Маттиас Мострем
90
30
Диуф
Папе-Пате Диуф
90
8
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
73
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
63
Запасные
26
Линде
Андреас Линде
51
Странде
Кристиан Странде
19
Хестад
Эйрик Хестад
3
Диоп
Амиду Диоп
27
Бакенга
Мушага Бакенга
21
Агналдо
Агналдо
32
Свендсен
Сандер Свендсен