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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бодуров 31
Рэшфорд 64
Рэшфорд 74
Эррера 87
Депай 89
5:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 27
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 23:05 МСК
25.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
49
Райли
Джо Райли
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
30
Варела
Гильермо Варела
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
78
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
21
Эррера
Андер Эррера
87'
87'
90
35
Лингард
Джесси Лингард
85
7
Депай
Мемфис Депай
89'
89'
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
64'
74'
64', 74'
90
Запасные
5
Рохо
Маркос Рохо
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
37
Лав
Дональд Лав
41
Пул
Реган Пул
44
Перейра
Андреас Перейра
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
4
Бодуров
Николай Бодуров
31'
31'
90
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
27
Систо
Пионе Систо
27'
27'
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
79
36
Хассан
Рилван Хассан
66
11
Уренья
Марко Уренья
46
Запасные
16
Далин
Йохан Далин
32
Бах Бак
Кристиан Бах Бак
26
Бангор
Патрик Бангор
77
Ройер
Даниэль Ройер
14
Кадлец
Вацлав Кадлец
10
Пушич
Мартин Пушич
33
Онаучу
Пол Онаучу