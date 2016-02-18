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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 43
Онаучу 76
2:1
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Депай 39
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 21:00 МСК
18.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
70
Новак
Филип Новак
90
4
Бодуров
Николай Бодуров
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
36
Хассан
Рилван Хассан
67
27
Систо
Пионе Систо
43'
43'
90
14
Кадлец
Вацлав Кадлец
84
10
Пушич
Мартин Пушич
61
Запасные
16
Далин
Йохан Далин
32
Бах Бак
Кристиан Бах Бак
26
Бангор
Патрик Бангор
77
Ройер
Даниэль Ройер
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
11
Уренья
Марко Уренья
33
Онаучу
Пол Онаучу
76'
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
90
37
Лав
Дональд Лав
90
7
Депай
Мемфис Депай
39'
39'
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
77
35
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
41
Пул
Реган Пул
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
35
Эррера
Андер Эррера
44
Перейра
Андреас Перейра
47
Уэйр
Джеймс Уэйр
48
Кин
Уильям Кин