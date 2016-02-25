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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 59
Андерсон 61
Клозе 72
3:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Озтекин 63
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 21:00 МСК
25.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
33
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
57
16
Пароло
Марко Пароло
59'
59'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
61'
61'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Матри
Алессандро Матри
70
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
8
Баста
Душан Баста
2
Худт
Уэсли Худт
6
Маури
Стефано Маури
87
Кандрева
Антонио Кандрева
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
72'
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
15
Донк
Райан Донк
85
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
66
22
Балта
Хакан Балта
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
64
Денайе
Джейсон Денайе
90
11
Подольски
Лукас Подольски
90
7
Озтекин
Ясин Озтекин
63'
63'
76
8
Инан
Селчук Инан
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
26
Кайя
Семих Кайя
29
Адин
Олкан Адин
28
Гюнтер
Корай Гюнтер
14
Родригес
Хосе Родригес
5
Киса
Билал Киса
9
Булут
Умут Булут