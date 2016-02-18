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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Сариоглу 12
1:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 21
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 23:05 МСК
18.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
15
Донк
Райан Донк
90
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
12'
12'
78
22
Балта
Хакан Балта
90
23
Кароль
Лионель Кароль
71
28
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
64
Денайе
Джейсон Денайе
90
11
Подольски
Лукас Подольски
90
8
Инан
Селчук Инан
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
89
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
26
Кайя
Семих Кайя
29
Адин
Олкан Адин
7
Озтекин
Ясин Озтекин
14
Родригес
Хосе Родригес
5
Киса
Билал Киса
9
Булут
Умут Булут
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
58
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
21'
21'
90
17
Матри
Алессандро Матри
69
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
13
Бишевац
Милан Бишевац
6
Маури
Стефано Маури
87
Кандрева
Антонио Кандрева
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
9
Джорджевич
Филип Джорджевич