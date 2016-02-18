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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Суарес 82
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 21:00 МСК
18.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
11
Коста
Хауме Коста
90
21
Бруно
Бруно
90
8
Джонатан
Джонатан
36
18
Суарес
Денис Суарес
82'
82'
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
73
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
10
Баптистао
Лео Баптистао
61
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
23
Бонера
Даниэле Бонера
22
Рукавина
Антонио Рукавина
4
Пина
Томас Пина
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
20
Адриан
Адриан
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
19
Лопес
Давид Лопес
83
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
73
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
67
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
5
Аллан
Аллан
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье