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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Порту
Порту
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Касильяс 23
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 23:05 МСК
25.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
23'
23'
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
14
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
15
Эвандро
Эвандро
71
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
7
Варела
Сильвестр Варела
66
9
Абубакар
Венсан Абубакар
56
11
Марега
Мусса Марега
90
Запасные
1
Элтон
Элтон
8
Браими
Ясин Браими
16
Эррера
Эктор Эррера
13
Оливейра
Сержиу Оливейра
20
Андре Андре
Андре Андре
39
Сук
Хён-Джун Сук
17
Корона
Хесус Корона
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
45
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
6
Бендер
Свен Бендер
90
11
Ройс
Марко Ройс
70
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
45
23
Кагава
Синдзи Кагава
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
4
Суботич
Невен Суботич
37
Дурм
Эрик Дурм
18
Шахин
Нури Шахин
27
Кастро
Гонсало Кастро
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
20
Рамос
Адриан Рамос