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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 6
Ройс 71
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 21:00 МСК
18.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
6'
6'
90
18
Шахин
Нури Шахин
57
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
11
Ройс
Марко Ройс
71'
71'
87
23
Кагава
Синдзи Кагава
86
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
39
Бонманн
Хендрик Бонманн
4
Суботич
Невен Суботич
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
37
Дурм
Эрик Дурм
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
20
Рамос
Адриан Рамос
Порту
мин
36
Касильяс
Икер Касильяс
90
14
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
12
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Браими
Ясин Браими
59
16
Эррера
Эктор Эррера
90
13
Оливейра
Сержиу Оливейра
76
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
7
Варела
Сильвестр Варела
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
87
11
Марега
Мусса Марега
90
Запасные
1
Элтон
Элтон
73
Вердашка
Диогу Вердашка
15
Эвандро
Эвандро
20
Андре Андре
Андре Андре
0
Рамуш
Франсишку Рамуш
39
Сук
Хён-Джун Сук
17
Корона
Хесус Корона