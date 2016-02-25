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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Милнер 4
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 21:00 МСК
25.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
4'
4'
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
80
23
Джан
Эмре Джан
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
66
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
4
Туре
Коло Туре
44
Смит
Брэд Смит
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
68
Чиривелья
Педро Чиривелья
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
27
Ориги
Дивок Ориги
Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
16
Янкер
Кристоф Янкер
90
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
90
30
Каюби
Каюби
90
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
80
13
Вернер
Тобиас Вернер
72
21
Кор
Доминик Кор
90
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
4
Опаре
Даниэль Опаре
31
Макс
Филипп Макс
40
Ридер
Тим Ридер
14
Моравек
Ян Моравек
9
Паркер
Шоун Паркер
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья