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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 23:05 МСК
18.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
16
Янкер
Кристоф Янкер
90
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
90
8
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
13
Вернер
Тобиас Вернер
81
21
Кор
Доминик Кор
90
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
87
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
23
Запасные
24
Гелиос
Йоаннис Гелиос
4
Опаре
Даниэль Опаре
31
Макс
Филипп Макс
30
Каюби
Каюби
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
26
Томми
Эрик Томми
22
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
81
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
68
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
19
Колкер
Стивен Колкер
21
Лейва
Лукас Лейва
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги