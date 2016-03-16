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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 73
Мюллер 90
Алькантара 108
Коман 110
4:2
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 5
Куадрадо 28
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
16 марта 2016, 22:45 МСК
16.03.2016, 22:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
46
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
101
3
Алонсо
Хаби Алонсо
60
23
Видаль
Артуро Видаль
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90'
90'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
73'
73'
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
18
Бернат
Хуан Бернат
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
108'
19
Гетце
Марио Гетце
20
Роде
Себастьян Роде
29
Коман
Кингсли Коман
110'
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
6
Хедира
Сами Хедира
68
10
Погба
Поль Погба
5'
5'
90
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
28'
28'
89
9
Мората
Альваро Мората
72
26
Сандро
Алекс Сандро
90
Запасные
25
Нето
Нето
24
Ругани
Даниэле Ругани
22
Асамоа
Квадво Асамоа
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
9
Манджукич
Марио Манджукич
10
Дзадза
Симоне Дзадза