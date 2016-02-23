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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 63
Стураро 76
2:2
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 43
Роббен 55
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
23 февр. 2016, 22:45 МСК
23.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
46
6
Хедира
Сами Хедира
69
10
Погба
Поль Погба
90
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
21
Дибала
Пауло Дибала
63'
63'
75
Запасные
25
Нето
Нето
24
Ругани
Даниэле Ругани
88
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
76'
10
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Мората
Альваро Мората
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
74
21
Лам
Филипп Лам
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
43'
43'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
10
Роббен
Арьен Роббен
55'
55'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
11
Коста
Дуглас Коста
84
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
7
Рибери
Франк Рибери
14
Алонсо
Хаби Алонсо
19
Гетце
Марио Гетце
29
Коман
Кингсли Коман