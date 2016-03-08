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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 63
Родригес 66
2:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Рома
Рим
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
8 марта 2016, 22:45 МСК
8.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
3
Пепе
Пепе
90
23
Данило
Данило
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
63'
63'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
75
6
Каземиро
Каземиро
83
11
Бэйл
Гарет Бэйл
60
10
Родригес
Хамес Родригес
66'
66'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
2
Варан
Рафаэль Варан
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
23
Иско
Иско
10
Ковачич
Матео Ковачич
6
Лукас
Лукас
20
Хесе
Хесе
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
73
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
20
Кейта
Сейду Кейта
85
15
Пьянич
Миралем Пьянич
46
8
Перотти
Диего Перотти
90
35
Салах
Мохамед Салах
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
21
Ванкер
Вильям Ванкер
5
Фальке
Яго Фальке
10
Тотти
Франческо Тотти