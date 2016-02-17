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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
0:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 56
Хесе 84
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
17 февр. 2016, 22:45 МСК
17.02.2016, 22:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
62
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
76
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
35
Салах
Мохамед Салах
85
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
20
Кейта
Сейду Кейта
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
5
Фальке
Яго Фальке
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
56'
56'
87
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
23
Иско
Иско
63
10
Родригес
Хамес Родригес
81
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
18
Начо
Начо
23
Данило
Данило
10
Ковачич
Матео Ковачич
6
Каземиро
Каземиро
6
Лукас
Лукас
20
Хесе
Хесе
84'