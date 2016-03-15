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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
( 8 : 7)
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
15 марта 2016, 22:45 МСК
15.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
89
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
56
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
75
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
9
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
75
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
28
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
118
19
Локадия
Юрген Локадия
87
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
20
Бренет
Джошуа Бренет
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
8
Схаарс
Стейн Схаарс
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
17
Джозефзун
Флориан Джозефзун
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг