Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
24 февр. 2016, 22:45 МСК
24.02.2016, 22:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
75
28
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
7
Перейро
Гастон Перейро
90
19
Локадия
Юрген Локадия
86
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
65
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
20
Бренет
Джошуа Бренет
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
8
Схаарс
Стейн Схаарс
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
17
Джозефзун
Флориан Джозефзун
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
74
10
Торрес
Оливер Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
61
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
9
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа