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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
15 марта 2016, 22:45 МСК
15.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
7
30
Отаменди
Николас Отаменди
24
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
78
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
42
Туре
Яя Туре
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
14
Бони
Вильфрид Бони
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
5
Антунеш
Антунеш
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
24
Вида
Домагой Вида
90
20
Гусев
Олег Гусев
61
4
Велозу
Мигель Велозу
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
63
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
46
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
2
Данило Силва
Данило Силва
7
Яковенко
Александр Яковенко
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
27
Макаренко
Евгений Макаренко
18
Корзун
Никита Корзун
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес