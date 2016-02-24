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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Киев
Буяльский 58
1:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 16
Сильва 40
Туре 89
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
24 февр. 2016, 22:45 МСК
24.02.2016, 22:45 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
24
Вида
Домагой Вида
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
2
Данило Силва
Данило Силва
64
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
31
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
58'
58'
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
46
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
20
Гусев
Олег Гусев
4
Велозу
Мигель Велозу
14
Петрович
Радосав Петрович
27
Макаренко
Евгений Макаренко
18
Корзун
Никита Корзун
10
Мораес
Алуизио Мораес
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
40'
40'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
42
Туре
Яя Туре
89'
89'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
16'
16'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо