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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Шюррле 74
1:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Гент
Гент
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
8 марта 2016, 22:45 МСК
8.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
28
Кастелс
Коэн Кастелс
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
18
Данте
Данте
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
17
Шюррле
Андре Шюррле
74'
74'
89
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
78
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
83
11
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
8
Виейринья
Виейринья
6
Аскуэс
Карлос Аскуэс
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
16
Энрике
Бруно Энрике
32
Путаро
Леандро Путаро
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Рафинья
Рафинья
78
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
8
Маттон
Томас Маттон
68
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
90
27
Саймон
Мозес Саймон
70
Запасные
20
Толен
Янник Толен
18
До
Люка До
32
Фоке
Томас Фоке
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
7
Кулибали
Калифа Кулибали
22
Викхейм
Густав Викхейм
9
Депуатр
Лоран Депуатр