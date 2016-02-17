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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гент
Гент
Кумс 81
Кулибали 89
2:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дракслер 44
Дракслер 54
Крузе 60
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
17 февр. 2016, 22:45 МСК
17.02.2016, 22:45 МСК
среда
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
81'
81'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
62
27
Саймон
Мозес Саймон
61
9
Депуатр
Лоран Депуатр
80
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
55
Гершон
Рами Гершон
4
Рафинья
Рафинья
18
До
Люка До
8
Маттон
Томас Маттон
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
7
Кулибали
Калифа Кулибали
89'
Вольфсбург
мин
28
Кастелс
Коэн Кастелс
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
45
18
Данте
Данте
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
8
Виейринья
Виейринья
80
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
44'
54'
44', 54'
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Крузе
Макс Крузе
60'
60'
90
Запасные
21
Клингер
Никлас Клингер
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
17
Шюррле
Андре Шюррле
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
16
Энрике
Бруно Энрике
32
Путаро
Леандро Путаро