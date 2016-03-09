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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 69
1:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гайтан 85
Талиска 90
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
9 марта 2016, 20:00 МСК
9.03.2016, 20:00 МСК
среда
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
59
35
Данни
Данни
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
8
Маурисио
Маурисио
82
7
Халк
Халк
69'
69'
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
59
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
24
Гарай
Эсекьель Гарай
19
Смольников
Игорь Смольников
52
Иванов
Андрей Иванов
17
Шатов
Олег Шатов
8
Юсупов
Артур Юсупов
94
Долгов
Павел Долгов
Бенфика
мин
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
85'
85'
90
7
Самарис
Андреас Самарис
90
85
Саншеш
Ренату Саншеш
90
17
Жонас
Жонас
90
21
Пицци
Пицци
73
11
Митроглу
Костас Митроглу
67
Запасные
13
Лопеш
Паулу Лопеш
28
Силвиу
Силвиу
66
Диаш
Рубен Диаш
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
9
Хименес
Рауль Хименес
30
Талиска
Талиска
90'
78
Гедеш
Гонсало Гедеш