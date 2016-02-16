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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Жонас 90
1:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
16 февр. 2016, 22:45 МСК
16.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
33
Жардел
Жардел
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
7
Самарис
Андреас Самарис
90
85
Саншеш
Ренату Саншеш
90
17
Жонас
Жонас
90'
90'
90
21
Пицци
Пицци
69
11
Митроглу
Костас Митроглу
63
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
28
Силвиу
Силвиу
50
Семеду
Нельсон Семеду
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
9
Хименес
Рауль Хименес
30
Талиска
Талиска
78
Гедеш
Гонсало Гедеш
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
87
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
17
Шатов
Олег Шатов
81
22
Дзюба
Артем Дзюба
73
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
13
Нету
Луиш Нету
8
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
9
Кокорин
Александр Кокорин
94
Долгов
Павел Долгов