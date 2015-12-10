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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Партизан
Белград
Умару 11
1:3
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Хонь Юнь-Хо 45
Верхаг 51
Бобадилья 89
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 23:05 МСК
10.12.2015, 23:05 МСК
четверг
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
44
Фабрисио
Фабрисио
90
1
Живкович
Живко Живкович
90
2
Бандаловски
Иван Бандаловски
90
15
Умару
Абубакар Умару
11'
11'
90
19
Субич
Александар Субич
65
13
Чиркович
Лазар Чиркович
90
10
Бабович
Стефан Бабович
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
17
Живкович
Андрия Живкович
90
11
Нинкович
Никола Нинкович
84
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
5
Петрович
Неманья Петрович
22
Илич
Саша Илич
91
Стеванович
Ален Стеванович
86
Божинов
Валерий Божинов
14
Грбич
Петар Грбич
33
Шапоньич
Иван Шапоньич
Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
16
Янкер
Кристоф Янкер
90
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
41
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
80
2
Верхаг
Пол Верхаг
51'
51'
90
15
Троховски
Петр Троховски
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
61
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
89'
89'
90
23
Матавж
Тим Матавж
90
22
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
20
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
45'
31
Макс
Филипп Макс
8
Фойлнер
Маркус Фойлнер
30
Каюби
Каюби
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп