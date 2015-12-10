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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 2
Ламела 15
Ламела 38
Кэрролл 78
4:1
Матч завершен
Монако
Монако
Эль-Шаарави 61
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 23:05 МСК
10.12.2015, 23:05 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
0
Кэрролл
Том Кэрролл
78'
78'
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
15
Дайер
Эрик Дайер
42
25
Онома
Джошуа Онома
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Ламела
Эрик Ламела
2'
38'
15'
2', 38', 15'
62
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
79
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
22
Шадли
Насер Шадли
0
Бенталеб
Набиль Бенталеб
20
Алли
Деле Алли
10
Кейн
Гарри Кейн
Монако
мин
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
0
Уоллес
Уоллес
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
45
0
Дирар
Набиль Дирар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
10
Силва
Бернарду Силва
65
20
Пашалич
Марио Пашалич
90
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
61'
61'
90
19
Траоре
Ласина Траоре
56
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
42
Диарра
Рафаэль Диарра
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
27
Лемар
Тома Лемар
44
Мексик
Жонатан Мексик
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе