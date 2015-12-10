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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Эйссерик 76
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Матри 52
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 23:05 МСК
10.12.2015, 23:05 МСК
четверг
Кевин Блом
Кевин Блом
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
0
Бризон
Жонатан Бризон
90
30
Мулен
Жесси Мулен
90
39
Карамоко
Бенжамен Карамоко
27
19
Погба
Флорентен Погба
90
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
90
6
Клеман
Жереми Клеман
90
0
Эйссерик
Валентин Эйссерик
76'
76'
90
8
Корнье
Бенжамин Корнье
64
28
Диоманд
Исмаэль Диоманд
57
7
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
90
14
Мопе
Нил Мопе
90
Запасные
16
Руффье
Стефан Руффье
26
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
25
Малку
Кевин Малку
17
Бамба
Жонатан Бамба
15
Пинейру
Эрин Пинейру
35
Сульич
Казим Сульич
36
Сан-Луи
Дилан Сан-Луи
Лацио
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
0
Матри
Алессандро Матри
52'
52'
74
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
84
8
Баста
Душан Баста
90
0
Худт
Уэсли Худт
90
0
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
0
Катальди
Данило Катальди
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
87
Кандрева
Антонио Кандрева
20
Билья
Лукас Билья
7
Моррисон
Равель Моррисон
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
11
Клозе
Мирослав Клозе