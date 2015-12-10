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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Виктория
Пльзень
Коларж 8
Коваржик 65
Горжава 90
3:3
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакамбу 40
Джонатан 62
Бруно 90
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Виктория
мин
13
Болек
Петр Болек
90
0
Горжава
Томаш Горжава
90'
90'
90
22
Баранек
Ян Баранек
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
0
Матею
Алеш Матею
90
0
Коларж
Даниэль Коларж
8'
8'
90
0
Копиц
Ян Копиц
83
0
Коваржик
Ян Коваржик
65'
65'
90
0
Кучера
Томаш Кучера
88
16
Голенда
Ян Голенда
71
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
21
Прохазка
Вацлав Прохазка
11
Петржела
Милан Петржела
27
Райторал
Франтишек Райторал
23
Вух
Эгон Вух
0
Махмутович
Айдин Махмутович
Вильярреал
мин
0
Йокич
Боян Йокич
43
25
Барбоса
Мариано Барбоса
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Бруно
Бруно
90'
90'
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
7
Саму
Саму
56
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
73
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Бакамбу
Седрик Бакамбу
40'
40'
90
Запасные
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
24
Байи
Эрик Байи
27
Марин
Адриан Марин
0
Джонатан
Джонатан
62'
4
Пина
Томас Пина
18
Суарес
Денис Суарес
26
Лейва
Матиас Науэль Лейва