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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Чалоба 32
Инсинье 39
Кальехон 57
Мертенс 65
Мертенс 90
5:2
Матч завершен
Легия
Варшава
Враньеш 62
Прийович 90
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
22
Габриэл
Габриэл
90
0
Стринич
Иван Стринич
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
79
26
Кулибали
Калиду Кулибали
68
0
Мертенс
Дрис Мертенс
65'
90'
65', 90'
90
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
0
Чалоба
Натаниэль Чалоба
32'
32'
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Инсинье
Лоренцо Инсинье
39'
39'
55
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
96
Луперто
Себастьяно Луперто
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
0
Кальехон
Хосе Кальехон
57'
Легия
мин
0
Враньеш
Стоян Враньеш
62'
62'
90
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
8
Дуда
Ондрей Дуда
71
6
Гильерме
Гильерме
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
80
11
Николич
Неманья Николич
60
Запасные
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
17
Бржишки
Томаш Бржишки
7
Диего
Пабло Диего
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Тричковски
Иван Тричковски
13
Пих
Аркадиуш Пих
0
Прийович
Александар Прийович
90'