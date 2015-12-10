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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 28
1:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Воссен 68
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
4
Святченко
Эрик Святченко
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
77
Ройер
Даниэль Ройер
90
27
Систо
Пионе Систо
28'
28'
74
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
10
Пушич
Мартин Пушич
83
Запасные
30
Рохауге
Андреас Рохауге
26
Бангор
Патрик Бангор
15
Лауридсен
Йеспер Лауридсен
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
9
Расмуссен
Мортен Расмуссен
11
Уренья
Марко Уренья
33
Онаучу
Пол Онаучу
Брюгге
мин
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
90
19
Менье
Тома Менье
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
82
3
Симонс
Тимми Симонс
90
7
Васкес
Виктор Васкес
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
9
Воссен
Йелле Воссен
68'
68'
90
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
45
22
Искьердо
Хосе Искьердо
62
Запасные
38
Болат
Синан Болат
40
Энгелс
Бьорн Энгелс
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
6
Клаудемир
Клаудемир
20
Ванакен
Ханс Ванакен
10
Диаби
Абдулайе Диаби
17
Перейра
Леандро Перейра