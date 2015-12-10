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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Габала
Габала
0:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сигурдссон 26
Перейра 40
Вандерсон 75
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Иштван Ковач
Иштван Ковач
Главный Судья
Составы
Габала
мин
1
Попович
Андрей Попович
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
44
Сантос
Рафаэль Сантос
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
88
Давид Меца
Давид Меца
90
19
Гай
Алексей Гай
76
32
Перейра
Факундо Перейра
61
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
90
69
Антонов
Алексей Антонов
90
9
Зенев
Сергей Зенев
57
10
Додо
Додо
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
34
Аббасов
Урфан Аббасов
6
Садыгов
Рашад Садыгов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
66
Заргаров
Самир Заргаров
9
Зец
Эрмин Зец
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
65
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
26'
26'
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
40'
40'
69
14
Вандерсон
Вандерсон
75'
75'
76
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
Смолов
Федор Смолов
68
Батютин
Андрей Батютин
63
Комличенко
Николай Комличенко