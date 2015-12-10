Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Мак 33
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Маттиас Гестраниус
Маттиас Гестраниус
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
35
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
6
Бендер
Свен Бендер
45
11
Ройс
Марко Ройс
46
23
Кагава
Синдзи Кагава
66
9
Янузай
Аднан Янузай
90
20
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
7
Хофманн
Йонас Хофманн
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
11
Мак
Роберт Мак
33'
33'
66
26
Каце
Эргис Каце
90
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
10
Бербатов
Димитар Бербатов
71
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
78
Запасные
25
Ольсен
Робин Ольсен
4
Леовац
Марин Леовац
52
Сабо
Эрик Сабо
93
Антонис
Терри Антонис
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
24
Родригеш
Гарри Родригеш
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис