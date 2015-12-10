Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Мак 33
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Маттиас Гестраниус
Маттиас Гестраниус
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
35
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
6
Бендер
Свен Бендер
45
11
Ройс
Марко Ройс
46
23
Кагава
Синдзи Кагава
66
9
Янузай
Аднан Янузай
90
20
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
7
Хофманн
Йонас Хофманн
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
11
Мак
Роберт Мак
33'
33'
66
26
Каце
Эргис Каце
90
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
10
Бербатов
Димитар Бербатов
71
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
78
Запасные
25
Ольсен
Робин Ольсен
4
Леовац
Марин Леовац
52
Сабо
Эрик Сабо
93
Антонис
Терри Антонис
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
24
Родригеш
Гарри Родригеш
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис