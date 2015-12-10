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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Лаборде 58
Ролан 62
2:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 30
Устинов 76
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Джон Битон
Джон Битон
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
30
Приор
Жером Приор
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
90
15
Лаборде
Гаэтан Лаборде
58'
58'
71
7
Траоре
Абду Траоре
63
23
Вада
Валентин Вада
90
42
Маулун
Робин Маулун
90
9
Ролан
Диего Ролан
62'
62'
82
12
Телин
Исаак Телин
90
Запасные
16
Каррассо
Седрик Каррассо
3
Контенто
Диего Контенто
38
Кунде
Жюль Кунде
24
Хазри
Вахби Хазри
28
Сони
Кевин Сони
36
Самбисса
Давид Самбисса
27
Кривелли
Энцо Кривелли
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
74
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
46
77
Благо
Благо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
99
Канунников
Максим Канунников
30'
30'
90
11
Девич
Марко Девич
90
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
76'
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
8
Батов
Максим Батов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн