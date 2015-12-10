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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
ван де Бек 14
1:1
Матч завершен
Мольде
Мольде
Сингх 29
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 21:00 МСК
10.12.2015, 21:00 МСК
четверг
Евгений Арановский
Евгений Арановский
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
22
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
62
27
Гудель
Неманья Гудель
90
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
14'
14'
64
7
Фишер
Виктор Фишер
78
9
Милик
Аркадиуш Милик
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
26
Виргевер
Ник Виргевер
4
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
20
Шоне
Лассе Шоне
25
Сереро
Тхулани Сереро
6
Базур
Рихедли Базур
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
Мольде
мин
1
Хорват
Этан Хорват
90
25
Форрен
Вегар Форрен
90
5
Тойвио
Йоона Тойвио
19
14
Линнес
Мартин Линнес
90
15
Фло
Пер Эгиль Фло
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
7
Сингх
Хармит Сингх
29'
29'
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
9
Мострем
Маттиас Мострем
76
11
Камара
Ола Камара
52
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
Запасные
34
да Силва
Нейдсон да Силва
6
Хестад
Даниэль Берг Хестад
19
Хестад
Эйрик Хестад
27
Бакенга
Мушага Бакенга
8
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
21
Агналдо
Агналдо
32
Свендсен
Сандер Свендсен