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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Селтик
Глазго
МакГрегор 4
1:2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Милик 22
Черны 88
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 23:05 МСК
26.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
4'
4'
90
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
72
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
18
Рогич
Том Рогич
66
63
Тирни
Киран Тирни
78
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
26
Бэйлли
Логан Бэйлли
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
21
Малгрю
Чарли Малгрю
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
19
Аллан
Скотт Аллан
10
Стоукс
Энтони Стоукс
7
Чифци
Надир Чифци
Аякс
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
4
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
80
22
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
23
Тете
Кенни Тете
90
20
Шоне
Лассе Шоне
72
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
27
Гудель
Неманья Гудель
90
7
Фишер
Виктор Фишер
69
9
Милик
Аркадиуш Милик
22'
22'
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
5
Хейтинга
Джон Хейтинга
26
Виргевер
Ник Виргевер
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
19
Саного
Яя Саного
32
Черны
Вацлав Черны
88'