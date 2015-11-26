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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Милнер 37
Бентеке 45
2:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Савье 33
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 23:05 МСК
26.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Алон Йефет
Алон Йефет
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
0
Бентеке
Кристиан Бентеке
45'
45'
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
37'
37'
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
24
Аллен
Джо Аллен
67
11
Фирмино
Роберто Фирмино
74
0
Айб
Джордон Айб
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
37
Шкртел
Мартин Шкртел
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Джан
Эмре Джан
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
27
Ориги
Дивок Ориги
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
84
20
Жуссие
Жуссие
76
11
Шантом
Клеман Шантом
90
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
90
0
Савье
Анри Савье
33'
33'
90
9
Ролан
Диего Ролан
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
67
Запасные
30
Приор
Жером Приор
29
Пундж
Максим Пундж
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
19
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
7
Траоре
Абду Траоре
37
Уна
Адам Уна
14
Диабате
Шейк Диабате