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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
0:0
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 23:05 МСК
26.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Якоб Кехлет
Якоб Кехлет
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
70
Кициу
Стелиос Кициу
78
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
11
Мак
Роберт Мак
90
26
Каце
Эргис Каце
90
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
45
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
10
Бербатов
Димитар Бербатов
71
Запасные
25
Ольсен
Робин Ольсен
4
Леовац
Марин Леовац
52
Сабо
Эрик Сабо
16
Цимирот
Гойко Цимирот
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
9
Хайро
Хайро
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
Габала
мин
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
44
Сантос
Рафаэль Сантос
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
7
Зец
Эрмин Зец
90
19
Гай
Алексей Гай
90
6
Садыгов
Рашад Садыгов
87
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
90
66
Заргаров
Самир Заргаров
83
69
Антонов
Алексей Антонов
90
9
Зенев
Сергей Зенев
77
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
34
Аббасов
Урфан Аббасов
8
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
88
Давид Меца
Давид Меца
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
70
Джавадов
Вагиф Джавадов