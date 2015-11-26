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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 3
1:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 19:00 МСК
26.11.2015, 19:00 МСК
четверг
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
3'
3'
83
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
84
33
Перейра
Маурисио Перейра
73
90
Смолов
Федор Смолов
90
9
Ари
Ари
90
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Вандерсон
Вандерсон
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
6
Бендер
Свен Бендер
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
78
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
85
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
7
Хофманн
Йонас Хофманн
67
20
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
4
Суботич
Невен Суботич
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
35
Штенцель
Паскаль Штенцель
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
9
Янузай
Аднан Янузай