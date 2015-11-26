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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Минск
Адамович 90
1:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 19:00 МСК
26.11.2015, 19:00 МСК
четверг
Огнен Валич
Огнен Валич
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
5
Премудров
Кирилл Премудров
90
30
Гутор
Александр Гутор
90
6
Политевич
Сергей Политевич
90
20
Веретило
Олег Веретило
90
17
Бангура
Умару Бангура
90
22
Бегунов
Роман Бегунов
90
15
Удоджи
Чигози Удоджи
90
18
Корзун
Никита Корзун
90
10
Корытько
Владимир Корытько
66
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин
76
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
2
Воронков
Игорь Воронков
26
Концевой
Сергей Концевой
3
Витус
Максим Витус
28
Тигорев
Ян Тигорев
32
Эльмунир
Мохаммед Эльмунир
88
Адамович
Ненад Адамович
90'
Виктория
мин
13
Болек
Петр Болек
90
22
Баранек
Ян Баранек
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
21
Прохазка
Вацлав Прохазка
90
3
Матею
Алеш Матею
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
10
Копиц
Ян Копиц
73
19
Коваржик
Ян Коваржик
83
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
29
Кучера
Томаш Кучера
90
25
Махмутович
Айдин Махмутович
63
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
2
Гейда
Лукаш Гейда
27
Райторал
Франтишек Райторал
23
Вух
Эгон Вух
7
Горжава
Томаш Горжава
16
Голенда
Ян Голенда
12
Дуриш
Михал Дуриш