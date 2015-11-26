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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Легия
Варшава
Прийович 35
1:0
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 23:05 МСК
26.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
8
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
Враньеш
Стоян Враньеш
90
20
Тричковски
Иван Тричковски
82
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
11
Николич
Неманья Николич
90
99
Прийович
Александар Прийович
35'
35'
64
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
17
Бржишки
Томаш Бржишки
15
Копчински
Михал Копчински
6
Гильерме
Гильерме
9
Сагановски
Марек Сагановски
33
Жиро
Михал Жиро
13
Пих
Аркадиуш Пих
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
4
Святченко
Эрик Святченко
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
77
Ройер
Даниэль Ройер
90
27
Систо
Пионе Систо
46
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
69
9
Расмуссен
Мортен Расмуссен
36
Запасные
30
Рохауге
Андреас Рохауге
26
Бангор
Патрик Бангор
15
Лауридсен
Йеспер Лауридсен
45
Мабиль
Авер Мабиль
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
10
Пушич
Мартин Пушич
33
Онаучу
Пол Онаучу