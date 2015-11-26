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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кирикеш 41
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 23:05 МСК
26.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Ионуц Аврам
Ионуц Аврам
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
90
19
Менье
Тома Менье
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
3
Симонс
Тимми Симонс
88
7
Васкес
Виктор Васкес
81
25
Вормер
Рууд Вормер
90
9
Воссен
Йелле Воссен
90
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
81
22
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
38
Болат
Синан Болат
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
5
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
6
Клаудемир
Клаудемир
20
Ванакен
Ханс Ванакен
10
Диаби
Абдулайе Диаби
17
Перейра
Леандро Перейра
Наполи
мин
22
Габриэл
Габриэл
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
41'
41'
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
69
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
81
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
77
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
55
Джонта
Алессио Джонта
31
Гулам
Фаузи Гулам
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
96
Луперто
Себастьяно Луперто
5
Аллан
Аллан
58
Негро
Антонио Негро