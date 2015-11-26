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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Чупо-Мотинг 86
1:0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Андреас Экберг
Андреас Экберг
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
15
Аого
Деннис Аого
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
83
5
Гайс
Йоханнес Гайс
79
8
Горецка
Леон Горецка
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
86'
86'
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
62
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
30
Гшпурнинг
Михаэль Гшпурнинг
27
Ритер
Саша Ритер
6
Колашинац
Сеад Колашинац
24
Айхан
Каан Айхан
7
Майер
Макс Майер
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
16
Резе
Фабиан Резе
АПОЭЛ
мин
3
Гильерме
Жоао Гильерме
90
0
Винисиус
Винисиус
90
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
31
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
4
Артиматас
Костакис Артиматас
90
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
77
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
54
8
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90
Запасные
88
Киссас
Тасос Киссас
23
Астис
Иньяки Астис
11
Александру
Нектариос Александру
13
Макридис
Константинос Макридис
17
Штилич
Семир Штилич
77
Вандер
Вандер
27
Пятковски
Матеуш Пятковски