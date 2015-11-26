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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Содерлунд 40
1:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ру 80
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Русенборг
мин
12
Лунд Хансен
Александр Лунд Хансен
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
81
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
22
Свенссон
Йонас Свенссон
90
11
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
90
20
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
24
Конрадссен
Андерс Конрадссен
83
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
15
Содерлунд
Александер Содерлунд
40'
40'
90
Запасные
1
Хансен
Андре Хансен
3
Дорсин
Микаэль Дорсин
8
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё
19
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
32
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
90
29
Клер
Франсуа Клер
90
10
Коад
Рено Коад
71
6
Клеман
Жереми Клеман
90
5
Пажо
Венсан Пажо
90
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
21
Амума
Ромен Амума
90
9
Ру
Нолан Ру
80'
80'
87
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
20
Бризон
Жонатан Бризон
39
Карамоко
Бенжамен Карамоко
28
Диоманд
Исмаэль Диоманд
15
Пинейру
Эрин Пинейру
7
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
14
Мопе
Нил Мопе