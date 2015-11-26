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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Майкон 5
Миранчук 86
2:4
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Монтеро 20
Руис 38
Мартиньш 43
Перейра 60
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
94
29
Денисов
Виталий Денисов
94
28
Дюрица
Ян Дюрица
94
17
Михалик
Тарас Михалик
94
49
Шишкин
Роман Шишкин
94
7
Майкон
Майкон
5'
5'
81
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
65
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
94
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
78
19
Самедов
Александр Самедов
94
21
Ниасс
Умар Ниасс
94
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
55
Янбаев
Ренат Янбаев
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
86'
36
Баринов
Дмитрий Баринов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Спортинг
мин
22
Бук
Марсело Бук
94
8
Эвертон
Эвертон
94
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
94
5
Налдо
Налдо
94
55
Сильва
Хонатан Сильва
94
23
Силва
Адриен Силва
94
17
Мариу
Жоау Мариу
79
60
Мартиньш
Желсон Мартиньш
43'
43'
94
20
Руис
Брайан Руис
38'
38'
94
10
Монтеро
Фреди Монтеро
20'
20'
71
73
Перейра
Матеус Перейра
60'
60'
67
Запасные
26
Юг
Ажбе Юг
21
Перейра
Жоао Перейра
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
10
Аквилани
Альберто Аквилани
28
Мартинш
Андре Мартинш
9
Слимани
Ислам Слимани
56
Поденсе
Даниэль Поденсе