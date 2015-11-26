Матч завершен
Карабах
Агдам
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 78
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Карабах
мин
77
Тагиев
Джавид Тагиев
65
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
29
Пепон
Риделль Пепон
54
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
80
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
8
Мичел
Мичел
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
11
Мамедов
Эльвин Мамедов
70
Шумбиньо
Шумбиньо
90
Арментерос
Самуэль Арментерос
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
73
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
80
10
Кейн
Гарри Кейн
78'
78'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
28
Кэрролл
Том Кэрролл
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи