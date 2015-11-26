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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карабах
Агдам
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 78
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Карабах
мин
77
Тагиев
Джавид Тагиев
65
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
29
Пепон
Риделль Пепон
54
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
80
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
8
Мичел
Мичел
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
11
Мамедов
Эльвин Мамедов
70
Шумбиньо
Шумбиньо
90
Арментерос
Самуэль Арментерос
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
73
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
80
10
Кейн
Гарри Кейн
78'
78'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
28
Кэрролл
Том Кэрролл
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи