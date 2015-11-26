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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Базель
Базель
Сухи 40
Эль-Ненни 74
2:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бернардески 23
Бернардески 36
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
Составы
Базель
мин
18
Вайлати
Джермано Вайлати
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Сухи
Марек Сухи
40'
40'
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
88
77
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
60
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
74'
74'
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
21
Янко
Марк Янко
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
Запасные
23
Сальви
Мирко Сальви
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
38
Айети
Арлинд Айети
3
Траоре
Адама Траоре
22
Кузманович
Здравко Кузманович
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
39
Калла
Давиде Калла
Фиорентина
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
85
72
Иличич
Йосип Иличич
33
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
36'
23'
36', 23'
85
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Томович
Ненад Томович
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар