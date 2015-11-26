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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Дабни Соуза 48
1:2
Матч завершен
Партизан
Белград
Умару 65
Живкович 89
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Харальд Лехнер
Харальд Лехнер
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
0
Люккассен
Деррик Люккассен
90
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
90
5
Брежанчич
Райко Брежанчич
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
3
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
6
Ортис
Кельсо Ортис
88
10
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
75
0
Дабни Соуза
Дабни Соуза
48'
48'
90
9
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
80
18
Янссен
Венсан Янссен
90
Запасные
1
Рочет
Серхио Рочет
17
Ринстра
Бен Ринстра
7
Хуппертс
Гуус Хуппертс
20
Хайе
Том Хайе
11
Танкович
Муамер Танкович
21
Мюрен
Роберт Мюрен
Партизан
мин
0
Бандаловски
Иван Бандаловски
90
12
Кляич
Филип Кляич
90
0
Умару
Абубакар Умару
65'
65'
90
19
Субич
Александар Субич
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
13
Чиркович
Лазар Чиркович
90
10
Бабович
Стефан Бабович
75
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
0
Живкович
Андрия Живкович
89'
89'
90
11
Нинкович
Никола Нинкович
85
Запасные
1
Живкович
Живко Живкович
5
Петрович
Неманья Петрович
3
Лекович
Никола Лекович
22
Илич
Саша Илич
86
Божинов
Валерий Божинов
14
Грбич
Петар Грбич
33
Шапоньич
Иван Шапоньич