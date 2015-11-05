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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Лафата 6
1:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Гайс 20
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 23:05 МСК
5.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
29
Хибс
Матей Хибс
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
24
Ирачек
Петр Ирачек
90
9
Докал
Борек Докал
90
21
Лафата
Давид Лафата
6'
6'
90
7
Фатай
Кеинде Фатай
88
Запасные
1
Штех
Марек Штех
25
Холек
Марио Холек
17
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
18
Конате
Тьемоко Конате
20
Лицинги
Фрэнсис Лицинги
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
15
Аого
Деннис Аого
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
24
Айхан
Каан Айхан
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
20'
20'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
8
Горецка
Леон Горецка
87
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
77
19
Сане
Лерой Сане
82
Запасные
30
Гшпурнинг
Михаэль Гшпурнинг
27
Ритер
Саша Ритер
6
Колашинац
Сеад Колашинац
2
Фридрих
Марвин Фридрих
39
Керер
Тило Керер
7
Майер
Макс Майер
9
Ди Санто
Франко Ди Санто