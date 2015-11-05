Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Джорджевич 9
Джорджевич 29
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 23:05 МСК
5.11.2015, 23:05 МСК
четверг
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
33
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
22
Свенссон
Йонас Свенссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
62
11
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
90
20
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
15
Содерлунд
Александер Содерлунд
66
Запасные
12
Лунд Хансен
Александр Лунд Хансен
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
8
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё
24
Конрадссен
Андерс Конрадссен
19
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
Лацио
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
45
7
Моррисон
Равель Моррисон
75
23
Онази
Огений Онази
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
9'
29'
9', 29'
66
88
Кишна
Рикардо Кишна
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
8
Баста
Душан Баста
6
Маури
Стефано Маури
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
17
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта