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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Куарежма 57
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Ниасс 75
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 19:00 МСК
5.11.2015, 19:00 МСК
четверг
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
90
44
Родолфо
Родолфо
90
32
Бек
Андреас Бек
90
10
Шахан
Олкай Шахан
46
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
81
5
Соса
Хосе Соса
70
7
Торе
Гекхан Торе
90
33
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
27
Гювенк
Гюнай Гювенк
6
Тошич
Душко Тошич
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
20
Уйсал
Неджип Уйсал
21
Фрей
Керим Фрей
17
Куарежма
Рикарду Куарежма
57'
23
Тосун
Дженк Тосун
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
7
Майкон
Майкон
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
72
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
75'
75'
89
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
15
Логашов
Арсений Логашов
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
52
Макаров
Сергей Макаров
36
Баринов
Дмитрий Баринов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич