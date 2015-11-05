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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карабах
Агдам
Арментерос 39
1:1
Матч завершен
Монако
Монако
Иван Кавалейру 72
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 19:00 МСК
5.11.2015, 19:00 МСК
четверг
Павел Кристиан Балай
Павел Кристиан Балай
Главный Судья
Составы
Карабах
мин
67
Эль-Жадеяу
Аларби Эль-Жадеяу
90
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
64
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Кинтана
Дани Кинтана
68
90
Арментерос
Самуэль Арментерос
39'
39'
90
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
8
Мичел
Мичел
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
11
Мамедов
Эльвин Мамедов
70
Шумбиньо
Шумбиньо
29
Пепон
Риделль Пепон
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Силва
Бернарду Силва
90
20
Пашалич
Марио Пашалич
61
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
70
19
Траоре
Ласина Траоре
78
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
38
Туре
Алмами Туре
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
41
Андзуана
Иоан Андзуана
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
72'
11
Каррийо
Гидо Каррийо